Marzipan Kaplı Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu ve kakaoyu eleyerek geniş bir kaba alın. Üzerine kabartma tozu, karbonat, vanilya, tuz ve toz şekeri ekleyin. Yumurtaları ve sütü ekleyip mikserle karıştırın. Suyu da ekleyip yeniden karıştırın. Hamuru yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35- 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra keki boylamasına birkaç parça şeklinde kesin. Diğer taraftan kremayı ısıtıp içine bitter çikolata parçalarını ekleyin ve eritin. Kestiğiniz keklerin bir parçasını servis tabağına koyun. Üzerine kremalı çikolatalı karışımdan sürüp ikinci bir parçayı üzerine kapatın. Aynı işlemi kek parçaları bitene kadar sürdürün. Marzipanı hazırlamak için, badem ezmesi, pudra şekeri ve yumurta akını karıştırıp yoğurun. Daha sonra merdane ile açıp pastayı kaplayın. Fazlalıkları bıçakla kesin. Kalan marzipan hamurundan başparmak büyüklüğünde üçgenler kesin. Üçgenleri ince kenarından kalın kenarına doğru içe doğru yuvarlayarak gül şekline getirin ve kenara alın. Pastanın üzeri için 1 paket bitter çikolatayı eritip üzerine sürün. Marzipanı güller ve çileklerle süsleyerek servis yapın.