DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Marzipan Kaplı Çikolatalı Pasta

Marzipan Kaplı Çikolatalı Pasta

Marzipan Kaplı Çikolatalı Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

4 çorba kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

2 paket vanilya, bir tutam tuz

2 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta, 1 su bardağı süt

1 su bardağı sıcak su



İçi için: 1 paket bitter çikolata

1 çay bardağı krema



Marzipan için:

300 gram badem ezmesi

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurtanın akı



Üzeri için:1 paket bitter çikolata

5-6 adet çilek

YAPILIŞI

Unu ve kakaoyu eleyerek geniş bir kaba alın. Üzerine kabartma tozu, karbonat, vanilya, tuz ve toz şekeri ekleyin. Yumurtaları ve sütü ekleyip mikserle karıştırın. Suyu da ekleyip yeniden karıştırın. Hamuru yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35- 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra keki boylamasına birkaç parça şeklinde kesin. Diğer taraftan kremayı ısıtıp içine bitter çikolata parçalarını ekleyin ve eritin. Kestiğiniz keklerin bir parçasını servis tabağına koyun. Üzerine kremalı çikolatalı karışımdan sürüp ikinci bir parçayı üzerine kapatın. Aynı işlemi kek parçaları bitene kadar sürdürün. Marzipanı hazırlamak için, badem ezmesi, pudra şekeri ve yumurta akını karıştırıp yoğurun. Daha sonra merdane ile açıp pastayı kaplayın. Fazlalıkları bıçakla kesin. Kalan marzipan hamurundan başparmak büyüklüğünde üçgenler kesin. Üçgenleri ince kenarından kalın kenarına doğru içe doğru yuvarlayarak gül şekline getirin ve kenara alın. Pastanın üzeri için 1 paket bitter çikolatayı eritip üzerine sürün. Marzipanı güller ve çileklerle süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kek parçalarını portakal suyu ile de ıslatabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN