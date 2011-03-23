Milföy Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekleterek yumuşattığınız milföy hamurlarına çatalla delikler açın. Bir fırın tepsisine koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin ve bir kenara alın. Krema için; süt, yumurta, toz şeker ve unu kısık ateşte tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra içine vanilya, margarin ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip 5 dakika çırpın. Pişen milföylerin kenarlarını düzeltmek için, 2 parmak genişliğinde şeritler kesip çıkartın.1 su bardağı sütle milföyleri hafifçe ıslatın. Birinci milföyü servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız kremadan sürün. İkinci milföyü yerleştirip, tekrar krema sürün. Üçüncü milföyü yerleştirin ve kalan kremayı her tarafına sıvayın. Pastanın dört kenarını iri dövülmüş fındık ile kaplayın. Krema ılındıktan sonra pastanın üzerine pudra şekeri serpin. Diğer taraftan 1 su bardağı toz şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kısık ateşte karamelize hale getirin. Karamelize şeker sıcakken, bir kaşıkla alarak pastanın üzerini istediğiniz şekilde süsleyin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra, dilimleyerek servis yapın.