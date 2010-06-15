Minik Pastacıklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını eritin ve ılınınca içine 1 su bardağı toz şekeri ekleyip iyice çırpın. Yumurtaları ilave edip çırpmaya devam edin. Un ve 1 paket kabartma tozunu eleyip üzerine ilave edin. Süt ve çikolatayı da karışıma ekleyin. Küçük muffin kalıplarını yağlayıp unlayın. İçlerine harçtan dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Sos için, marmelat ve sütü karıştırın. Kekleri kalıptan çıkarıp sıcakken bu karışıma batırın. Rendelenmiş çikolataya bulayıp servis yapın.