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Sofra / Pastalar / Minik Pastacıklar

Minik Pastacıklar

Minik Pastacıklar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket (80 gram) bitter çikolata

4 çorba kaşığı süt



Sosu için:

3 çorba kaşığı kayısı marmeladı

3 çorba kaşığı süt

Yarım paket rendelenmiş

bitter çikolata

YAPILIŞI

Tereyağını eritin ve ılınınca içine 1 su bardağı toz şekeri ekleyip iyice çırpın. Yumurtaları ilave edip çırpmaya devam edin. Un ve 1 paket kabartma tozunu eleyip üzerine ilave edin. Süt ve çikolatayı da karışıma ekleyin. Küçük muffin kalıplarını yağlayıp unlayın. İçlerine harçtan dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Sos için, marmelat ve sütü karıştırın. Kekleri kalıptan çıkarıp sıcakken bu karışıma batırın. Rendelenmiş çikolataya bulayıp servis yapın.
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