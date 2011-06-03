Mısır Unlu Kremalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip, biraz daha çırpın. Mısın unu, un, kabartma tozu ve cevizi ekleyin. 15 dakika hepsini çırpın. Fırın tepsisini yağlayıp, üzerine biraz toz şeker serpin. Hamur malzemesini tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Bu arada krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Fırından aldığınız kek biraz ılınınca, üzerine krem şantiyi sürün. Kayısı dilimleri ile süsleyin. Buzdolabında soğutup, servis yapın.