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Sofra / Pastalar / Mısır Unlu Kremalı Pasta

Mısır Unlu Kremalı Pasta

Mısır Unlu Kremalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı çekilmiş ceviz



Üzerine: Krem şanti ve kayısı

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip, biraz daha çırpın. Mısın unu, un, kabartma tozu ve cevizi ekleyin. 15 dakika hepsini çırpın. Fırın tepsisini yağlayıp, üzerine biraz toz şeker serpin. Hamur malzemesini tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Bu arada krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Fırından aldığınız kek biraz ılınınca, üzerine krem şantiyi sürün. Kayısı dilimleri ile süsleyin. Buzdolabında soğutup, servis yapın.
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