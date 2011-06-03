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Sofra / Pastalar / Mozaik Pasta

Mozaik Pasta

Mozaik Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram pötibör bisküvi

125 gram margarin

4 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı süt



Üzerine: Hindistancevizi

YAPILIŞI

Bisküvileri bir kaba kırın. Başka bir kapta margarini eritin. İçine 4 çorba kaşığı kakao ve 1 su bardağı sütü ilave edip karıştırın. Sonra içine bisküviyi ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırıp streç filme üçgen prizma şeklinde sarın. Buzlukta 2-3 saat bekletin. Daha sonra buzluktan çıkarıp, servis tabağına alın. Üzerine hindistancevizi serpip, dilimleyerek servis yapın.
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