Mozaik Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri bir kaba kırın. Başka bir kapta margarini eritin. İçine 4 çorba kaşığı kakao ve 1 su bardağı sütü ilave edip karıştırın. Sonra içine bisküviyi ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırıp streç filme üçgen prizma şeklinde sarın. Buzlukta 2-3 saat bekletin. Daha sonra buzluktan çıkarıp, servis tabağına alın. Üzerine hindistancevizi serpip, dilimleyerek servis yapın.