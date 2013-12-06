Mozaik Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri fazla ufalamadan derin bir kasenin içine kırın. Bir tavada tereyağını eritip üzerine süt, tozşeker, kakaoyu ekleyin ve çırpma teliyle çırparak birbirine yedirin. Bu karışımı iri çekilmiş cevizle birlikte bisküvilerin üzerine ekleyin. Daha sonra iyice karıştırıp, karışımı silikon küçük dikdörtgen kalıplara elinizle bastırarak yerleştirin. Buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.