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Sofra / Pastalar / Mozaik Pasta

Mozaik Pasta

Mozaik Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram pötibör bisküvi

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

5 çorba kaşığı tozşeker

3 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı ceviz

YAPILIŞI

Bisküvileri fazla ufalamadan derin bir kasenin içine kırın. Bir tavada tereyağını eritip üzerine süt, tozşeker, kakaoyu ekleyin ve çırpma teliyle çırparak birbirine yedirin. Bu karışımı iri çekilmiş cevizle birlikte bisküvilerin üzerine ekleyin. Daha sonra iyice karıştırıp, karışımı silikon küçük dikdörtgen kalıplara elinizle bastırarak yerleştirin. Buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Benmari usulü eritme: Çikolatayı koyduğunuz kabı su dolu başka bir kabın üzerine yerleştirip ocağa koymak suretiyle, çikolatayı eritmek için yapılan işleme denir.
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