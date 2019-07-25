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Mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır? İşte detaylar...

Mozaik pasta sevilen tatlılardan biri olmakla beraber tarifi ve nasıl yapıldığı da oldukça merak ediliyor. Evde bu tatlıyı yapmak isteyenler mozaik pasta tarifi nedir ve nasil yapilir? gibi sorularla arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Peki, mozaik pasta tarifi nedir ve nasil yapilir? İşte detaylar...
Mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır? İşte detaylar...
Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mozaik pasta her tür içeceğin yanına gidebilmesi özelliğiyle lezzetli ve sevilen tatlılardan biri. Evinde bu lezzetli tatlıyı yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, mozaik pasta tarifi nedir ve nasil yapilir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Denenmiş mozaik pasta tariflerini sizler için derledik. İşte detaylar...

MOZAİK PASTA İÇİN MALZEMELER

  • 300 gram pötibör bisküvi
  • 3 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • 5 çorba kaşığı toz şeker
  • 3 çorba kaşığı kakao
  • 1 su bardağı ceviz

Bu malzemelerle yapacağınız krep 10 kişilik olacaktır.

MOZAİK PASTANIN YAPILIŞI

Bisküvileri fazla ufalamadan derin bir kasenin içine kırın. Bir tavada tereyağını eritip üzerine süt, toz şeker, kakaoyu ekleyin ve çırpma teliyle çırparak birbirine yedirin. Bu karışımı iri çekilmiş cevizle birlikte bisküvilerin üzerine ekleyin. Daha sonra iyice karıştırıp, karışımı silikon küçük dikdörtgen kalıplara elinizle bastırarak yerleştirin. Buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

MOZAİK PASTANIN PÜF NOKTASI

Benmari usulü eritme: Çikolatayı koyduğunuz kabı su dolu başka bir kabın üzerine yerleştirip ocağa koymak suretiyle, çikolatayı eritmek için yapılan işleme denir.

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