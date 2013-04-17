Muhallebi Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 litre süt
2 çorba kaşığı margarin
Bir buçuk su bardağı un
Bir buçuk su bardağı tozşeker
1 paket vanilya
Üzerine: Kivi, frambuaz ve böğürtlen
YAPILIŞI
Margarini bir tencerede eritin ve unu ilave edip, kavurun. Yavaşça sütü ekleyip, karıştırın. Kaynamaya başlayıp, koyulaştığı zaman tencereyi ocaktan alın. Toz şeker ve vanilya katıp, mikserle soğuyuncaya kadar yaklaşık 10 dakika çırpın. Baton bir kalıbın içini streç filmle kaplayıp, karışımı boşaltın ve donması için buzdolabında bir gece bekletin. Daha sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın ve streç filmi alın. Üzerini iri doğranmış kivi, dondurulmuş frambuaz ve böğürtlenle süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.