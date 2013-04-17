Muhallebi Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini bir tencerede eritin ve unu ilave edip, kavurun. Yavaşça sütü ekleyip, karıştırın. Kaynamaya başlayıp, koyulaştığı zaman tencereyi ocaktan alın. Toz şeker ve vanilya katıp, mikserle soğuyuncaya kadar yaklaşık 10 dakika çırpın. Baton bir kalıbın içini streç filmle kaplayıp, karışımı boşaltın ve donması için buzdolabında bir gece bekletin. Daha sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın ve streç filmi alın. Üzerini iri doğranmış kivi, dondurulmuş frambuaz ve böğürtlenle süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.