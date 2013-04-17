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Muhallebi Pastası

Muhallebi Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 litre süt

2 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk su bardağı un

Bir buçuk su bardağı tozşeker

1 paket vanilya



Üzerine: Kivi, frambuaz ve böğürtlen

YAPILIŞI

Margarini bir tencerede eritin ve unu ilave edip, kavurun. Yavaşça sütü ekleyip, karıştırın. Kaynamaya başlayıp, koyulaştığı zaman tencereyi ocaktan alın. Toz şeker ve vanilya katıp, mikserle soğuyuncaya kadar yaklaşık 10 dakika çırpın. Baton bir kalıbın içini streç filmle kaplayıp, karışımı boşaltın ve donması için buzdolabında bir gece bekletin. Daha sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın ve streç filmi alın. Üzerini iri doğranmış kivi, dondurulmuş frambuaz ve böğürtlenle süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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