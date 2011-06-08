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Sofra / Pastalar / Muzlu Pasta

Muzlu Pasta

Muzlu Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet muz

Kek için: 4 adet yumurta

3 çay bardağı toz şeker

Bir buçuk çay bardağı eritilmiş margarin

6 çay bardağı un

2 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu



Kreması için: 1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı margarin

5 çorba kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

4 su bardağı süt

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şeker ile köpük olana kadar çırpın. Önceden eritip soğuttuğunuz margarini ve yoğurdu yumurtalara ekleyin. Üzerine unu ve kabartma tozunu eleyin. Tahta kaşıkla karıştırıp, 24-25 cm çaplı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, içini çekene kadar pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine ikiye kesin. Diğer tarafta krema için margarin ve vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp, kısık ateşte devamlı karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşıp göz göz olunca ocaktan alıp margarin ve vanilyayı ekleyin. Kekin alt kısmını, servis tabağına alıp kremanın yarısını üzerine sürün. Üzerine muz dilimleri yerleştirip diğer kek parçası ile üzerini kapatın. Kalan krema ve muz dilimleri ile süsleyip buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.
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