Muzlu Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şeker ile köpük olana kadar çırpın. Önceden eritip soğuttuğunuz margarini ve yoğurdu yumurtalara ekleyin. Üzerine unu ve kabartma tozunu eleyin. Tahta kaşıkla karıştırıp, 24-25 cm çaplı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, içini çekene kadar pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine ikiye kesin. Diğer tarafta krema için margarin ve vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp, kısık ateşte devamlı karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşıp göz göz olunca ocaktan alıp margarin ve vanilyayı ekleyin. Kekin alt kısmını, servis tabağına alıp kremanın yarısını üzerine sürün. Üzerine muz dilimleri yerleştirip diğer kek parçası ile üzerini kapatın. Kalan krema ve muz dilimleri ile süsleyip buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.