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Sofra / Pastalar / Narlı Baton Pasta

Narlı Baton Pasta

Narlı Baton Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

6 çorba kaşığı yoğurt

İki buçuk su bardağı un

5 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

2 paket krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

2 adet nar (tatlı)

YAPILIŞI

Margarini, toz şekeri ve yumurtaların sarısını bir kaba alarak mikser yardımıyla çırpın. Üzerine yoğurdu ilave edin. Unu, kakaoyu, kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını çırpın ve kaşık yardımıyla karıştırarak hamura ilave edin. 25-30 cm'lik kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru kalıba boşaltın. 175 derecede 2 dakika ısıttığınız fırına yerleştirin. Başlangıçta 175 derecede 25 dakika, sonrasında 150 derecede 35-40 dakika pişirin. Pişip pişmediğini bıçak yardımıyla kontrol edin. Piştiğinde fırından aldığınız keki 10 dakika kalıbında bekletin. Sonrasında kalıptan çıkartarak ızgara tel üzerinde soğumaya bırakın. Soğuyan keki 2'ye kesin. Kremşantiyi sütle çırptıktan sonra oluşan kremayı kekin tek katına sürün ve nar tanelerini serpin. Kekin diğer parçasını üzerine kapatın. Üzerine yeniden krema sürüp narla süsleyerek servis yapın.
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