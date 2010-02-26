Narlı Baton Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini, toz şekeri ve yumurtaların sarısını bir kaba alarak mikser yardımıyla çırpın. Üzerine yoğurdu ilave edin. Unu, kakaoyu, kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını çırpın ve kaşık yardımıyla karıştırarak hamura ilave edin. 25-30 cm'lik kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru kalıba boşaltın. 175 derecede 2 dakika ısıttığınız fırına yerleştirin. Başlangıçta 175 derecede 25 dakika, sonrasında 150 derecede 35-40 dakika pişirin. Pişip pişmediğini bıçak yardımıyla kontrol edin. Piştiğinde fırından aldığınız keki 10 dakika kalıbında bekletin. Sonrasında kalıptan çıkartarak ızgara tel üzerinde soğumaya bırakın. Soğuyan keki 2'ye kesin. Kremşantiyi sütle çırptıktan sonra oluşan kremayı kekin tek katına sürün ve nar tanelerini serpin. Kekin diğer parçasını üzerine kapatın. Üzerine yeniden krema sürüp narla süsleyerek servis yapın.