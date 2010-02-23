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Neşeli Pasta

Neşeli Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket ikişer katlı sade

pandispanya

Keki ıslatmak için:

Bir buçuk su bardağı soğuk süt

3 çorba kaşığı pudra şekeri

2-3 damla badem esansı

Kreması için:

1 paket sade hazır pasta kreması

1 paket krem şanti

3 su bardağı soğuk süt

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Arasına koymak için:

1 su bardağı mısır gevreği

4-5 çorba kaşığı ayva marmeladı

Süslemek için:

100 gram pudra şekeri

100 gram ince çekilmiş badem

1 adet yumurta

100 gram toz şeker

Yarım çay kaşığı vanilya ya da

3-4 damla badem esansı

Birer tutam farklı renkte

gıda boyaları

YAPILIŞI

Öncelikle pandispanyalardan ikisini, diğer ikisinden küçük yuvarlak olacak şekilde bir kase ya da tabak yardımıyla kesin. Süt, pudra şekeri ve badem esansını karıştırın. Hazırladığınız bu karışımla 4 pandispanya parçasını da ıslatıp kenara alın. Diğer taraftan kremayı hazırlamak için, pasta krema tozu ve toz krem şantiyi bir kaba boşaltıp sütü üzerine ilave edin. Mikser yardımı ile iyice çırpın. Vanilya ve tereyağını da ekleyip 5 dakika daha çırpın. Islattığınız kek parçalarından büyük olanın alt parçasını bir servis tabağına yerleştirin. Üzerine önce ayva marmeladı sürün, arkasından mısır gevreği serpin. Daha sonra hazırladığınız kremadan 2 çorba kaşığı kadar döküp ikinci pandispanya parçasını üzerine kapatın. Aynı işlemleri diğer pasta parçalarına da uygulayıp pastanın katlarını tamamlayın. Kalan krema ile pastanın tüm dış yüzeyini kaplayıp dolapta soğumaya bırakın. Süslemeleri yapmak için, elenmiş pudra şekeri ve ince kıyılış bademi bir kasede karıştırın. Başka bir kapta yumurta ve toz şekeri benmari usulü eritin ve krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Bu karışımı, vanilya esansı ile bademli karışıma ilave edin. Yoğurarak hamur haline getirin ve küçük parçalara ayırın. Her parçayı farklı bir gıda boyası ile renklendirin. Renkli hamurlardan rakamlar ve çiçekler hazırlayıp pastanızı süsleyin.

PÜF NOKTASI

Pastayı süslemek için hazırladığınız renkli hamurla isterseniz pastanın tüm yüzeyini kaplayabilirsiniz. Bunun için hamurları pudraşekeri dökülmüş tezgahta açabilirsiniz.
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