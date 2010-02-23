Neşeli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle pandispanyalardan ikisini, diğer ikisinden küçük yuvarlak olacak şekilde bir kase ya da tabak yardımıyla kesin. Süt, pudra şekeri ve badem esansını karıştırın. Hazırladığınız bu karışımla 4 pandispanya parçasını da ıslatıp kenara alın. Diğer taraftan kremayı hazırlamak için, pasta krema tozu ve toz krem şantiyi bir kaba boşaltıp sütü üzerine ilave edin. Mikser yardımı ile iyice çırpın. Vanilya ve tereyağını da ekleyip 5 dakika daha çırpın. Islattığınız kek parçalarından büyük olanın alt parçasını bir servis tabağına yerleştirin. Üzerine önce ayva marmeladı sürün, arkasından mısır gevreği serpin. Daha sonra hazırladığınız kremadan 2 çorba kaşığı kadar döküp ikinci pandispanya parçasını üzerine kapatın. Aynı işlemleri diğer pasta parçalarına da uygulayıp pastanın katlarını tamamlayın. Kalan krema ile pastanın tüm dış yüzeyini kaplayıp dolapta soğumaya bırakın. Süslemeleri yapmak için, elenmiş pudra şekeri ve ince kıyılış bademi bir kasede karıştırın. Başka bir kapta yumurta ve toz şekeri benmari usulü eritin ve krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın. Bu karışımı, vanilya esansı ile bademli karışıma ilave edin. Yoğurarak hamur haline getirin ve küçük parçalara ayırın. Her parçayı farklı bir gıda boyası ile renklendirin. Renkli hamurlardan rakamlar ve çiçekler hazırlayıp pastanızı süsleyin.