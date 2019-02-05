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Sofra / Pastalar / Pancarlı Tatlı

Pancarlı Tatlı

Pancarlı Tatlı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
  • Diyet, Glutensiz
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tabanı için:



3 adet kuru incir

1 su bardağı ceviz tozu

1 çorba kaşığı keçiboynuzu tozu

1 çorba kaşığı keten tohumu

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı ham kakao



Pancarlı üst taban için:

3 adet pancar

1 adet olgun muz

3 çorba kaşığı eritilmiş hindistancevizi yağı



Yarım su bardağı hindistancevizi kreması

Yarım su bardağı süzme yoğurt

2 çorba kaşığı agave şurubu

2 çorba kaşığı bal



Üzeri için: Yarım su bardağı glutensiz bitter çikolata



Süslemek için: Nar, hindistancevizi

YAPILIŞI

Tabanı için tüm malzemeyi rondodan geçirip yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin. Tabanı ve kenarları pişirme kağıdı ile kaplanmış porsiyonluk kek kalıplarına elinizle bastırarak yerleştirin ve soğumaya bırakın. Pancarlı üst taban için pancarı rendeleyin. Muzla birlikte blenderden geçirip püre haline getirin. Kalan malzemeyi ilave edip karıştırın. Karışımı, porsiyonluk kalıplara dikkatlice dökün. Derin dondurucuya yerleştirip katılaşmasını sağlayın. Servis etmeden 5 dakika önce çıkarın. Servis tabaklarına yerleştirip, üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirin. Nar ve hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.
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