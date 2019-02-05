Pancarlı Tatlı

Sofra Tarifi

Tabanı için: 3 adet kuru incir 1 su bardağı ceviz tozu 1 çorba kaşığı keçiboynuzu tozu 1 çorba kaşığı keten tohumu 1 tatlı kaşığı tarçın 2 çorba kaşığı ham kakao Pancarlı üst taban için: 3 adet pancar 1 adet olgun muz 3 çorba kaşığı eritilmiş hindistancevizi yağı Yarım su bardağı hindistancevizi kreması Yarım su bardağı süzme yoğurt 2 çorba kaşığı agave şurubu 2 çorba kaşığı bal Üzeri için: Yarım su bardağı glutensiz bitter çikolata Süslemek için: Nar, hindistancevizi

YAPILIŞI

Tabanı için tüm malzemeyi rondodan geçirip yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin. Tabanı ve kenarları pişirme kağıdı ile kaplanmış porsiyonluk kek kalıplarına elinizle bastırarak yerleştirin ve soğumaya bırakın. Pancarlı üst taban için pancarı rendeleyin. Muzla birlikte blenderden geçirip püre haline getirin. Kalan malzemeyi ilave edip karıştırın. Karışımı, porsiyonluk kalıplara dikkatlice dökün. Derin dondurucuya yerleştirip katılaşmasını sağlayın. Servis etmeden 5 dakika önce çıkarın. Servis tabaklarına yerleştirip, üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirin. Nar ve hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.