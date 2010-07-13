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Papatyalı Pasta

Papatyalı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kakaolu hazır pandispanya ve 1 adet kakaolu hazır pandispanyanın tek katı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı taneleri alınmış kayısı reçeli

300 gram çilek

200 gram krema

3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

Kreması için:

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı kakao

4 çorba kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

Süslemek için:

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı toz jöle

1 çay bardağı toz şeker

500 gram pudra şekeri

Çay kaşığının ucu ile yeşil ve sarı gıda boyası

YAPILIŞI

Süt ve kayısı reçelini karıştırıp, iki katlı kekin her iki parçasını da ıslatarak kenara alın. Tek kat keki geniş bir kaba ufalayın. Üzerine yıkanıp kıyılmış çilekleri ilave edin. Diğer taraftan, kremayı bir tencereye alıp kaynama noktasına getirin. Üzerine rendelenmiş çikolatayı ekleyip eritin ve ocaktan alın. Karışımdan 1 çay bardağı alıp ufalanmış kek ve çilek karışımının üzerine ilave edin. Kalanı kenara ayırın. Kremayı hazırlamak için, süt ve tozşekeri bir tencerede kaynatıp ocaktan alın. Ayrı bir kapta, yumurta sarısı, kakao, nişasta ve suyu çırpın. Üzerine sıcak sütlü-şekerli karışımı azar azar ekleyin. Yeniden ocağa oturtup koyulaşana kadar pişirin. Ilındıktan sonra tereyağını ilave edip karıştırın. Bu karışımdan 1 su bardağı kadar ayırıp, ufalanmış kek ve çilek karışımına ekleyin. Kayısı reçeli ve sütle ıslattığınız kekin alt parçasını servis tabağına alın. Üzerine ufalanmış kek ve çilek karışımını yayın. İkinci parçayı üzerine kapatın. Pastanın üzerini krema ile kaplayıp iyice soğutun. Daha sonra kenara ayırdığınız krema ve çikolata karışımını pastanın üzerine döküp (karışım donduysa benmari usulü eritin) yeniden soğutun. Süslemek için, suyu kaynatıp toz jöleyi üzerine ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Jöle eridikten sonra toz şekeri ilave edin. Karışım tamamen soğuduğunda pudra şekerini azar azar ilave edip yoğurun. Hamurdan mandalina ve ceviz büyüklüğünde iki parça koparın. Kalan hamura yeşil, ceviz büyüklüğünde olana sarı gıda boyası koyup yeniden yoğurun. Mandalina büyüklüğünde olanı olduğu gibi bırakın. Yeşil şeker hamurunu rendeleyip, pastanın üzerine çimen görünümünde olacak şekilde yerleştirin. Beyaz kalan şeker hamurunu açıp, küçük bir kapakla kesin. Bir bıçakla kenarlarına çentikler açıp papatya şekli verin. Papatyaların ortalarına minik bir parça sarı şeker hamuru koyun. Papatyaları pastanın üzerine yerleştirip servis yapın.
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