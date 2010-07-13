Patlamış Mısır Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, bir tencereye süt, toz şeker, un, yumurta sarısı ve kakaoyu alıp iyice çırpın. Ocağa oturtup sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra tereyağı ve vanilya ilave edin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Toz şekeri süte ekleyip eritin. Pandispanyanın her iki parçasını da sütle ıslatın. Alt parçayı bir tabağa alın. Kremanın yarısını pandispanyanın üzerine dökün. Kekin üst parçasını yerleştirin. Kalan kremayı üzerine döküp her tarafını kaplayın ve buzdolabında 3- 4 saat bekletin. Patlamış mısırı hazırlamak için, geniş bir tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağını alın. Üzerine 2-3 adet mısır tanesi ekleyin ve kapağı kapalı olarak ocağa oturtun. Mısırlar patlayınca kalan mısırı tencereye döküp kapağını kapatın. Arada bir tencereyi sallayarak mısırı patlatın ve kenara alın. Karamel için, geniş bir tavaya toz şeker ve suyu alın. Orta ateşte 10-15 dakika pişirin. Şeker köpürüp kahverengine dönüşünce ocaktan alın. Patlayan mısırı tavaya ekleyip karıştırın. Soğuduktan sonra istediğiniz şekilde pastanızı süsleyin. Antep fıstıklı drajeleri de ekleyip servis yapın.