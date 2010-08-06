Peynirli Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

DİKDÖRTGEN bir kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Pandispanyayı parçalar halinde keserek kabın dibine ve yanlarına döşeyin. Üzerini kapatmak için bir parçayı kenara ayırın. Toz şeker ve suyu karıştırarak hazırladığınız şurupla, kalıptaki kekleri ıslatın. Bir tencereye süt, irmik, rendelenmiş portakal kabuğu ve portakal reçelini koyup ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak muhallebiden daha koyu bir kıvama gelinceye kadar kaynatın. Ocaktan alıp üzerine labne peynirini ekleyip karıştırın. Çikolata parçalarını da ilave edin ve kenara alın. Karışım ılınınca kek kalıbının içine dökün. Üzerini, ayırdığınız kek parçası ile kapatın. Buzdolabına koyup donuncaya kadar bekletin. Daha sonra ters çevirerek kalıptan çıkarın. Üzerine benmari usulü eritilmiş biter çikolatayı sürün. Onun üzerine de frambuaz sos gezdirin. Dilimleyip servis tabaklarına alın. Üzerlerine portakal reçeli sürün ve fıstık serperek servis yapın.