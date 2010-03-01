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Sofra / Pastalar / Pirinç Patlağı Pastası

Pirinç Patlağı Pastası

Pirinç Patlağı Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket pirinç patlağı

1 su bardağı irmik

3 su bardağı nar suyu

2 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

12 adet karamelli çikolata bar

1 çorba kaşığı margarin

YAPILIŞI

İrmik, nar suyu, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak kaynatıp, soğumaya bırakın. Çikolatayı elinizle birkaç parçaya ayırıp, margarinle birlikte aynı kapta benmari usulü eritin. Üzerine pirinç patlağını ekleyip, iyice karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp kalıbın yanlarına ve altına pirinç patlaklı karışımı yapıştırın. İçine de pirinç patlaklı karışımı dökün ve donmaya bırakın. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pirinç patlağını marketlerden temin edebilirsiniz.
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