Pirinç Patlağı Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İrmik, nar suyu, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak kaynatıp, soğumaya bırakın. Çikolatayı elinizle birkaç parçaya ayırıp, margarinle birlikte aynı kapta benmari usulü eritin. Üzerine pirinç patlağını ekleyip, iyice karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp kalıbın yanlarına ve altına pirinç patlaklı karışımı yapıştırın. İçine de pirinç patlaklı karışımı dökün ve donmaya bırakın. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.