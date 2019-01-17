DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Portakallı Bisküvili Pasta

Portakallı Bisküvili Pasta

Portakallı Bisküvili Pasta
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı tozşeker,

1 su bardağı mısır nişastası

3 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

2 su bardağı su,

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet limonun suyu,

3 paket kakaolu bisküvi



Üzerini süslemek için:

2-3 çorba kaşığı rendelenmiş bitter çikolata

1 çorba kaşığı antepfıstığı

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu


YAPILIŞI

Derin bir tencereye tozşeker ve mısır nişastasını alıp karıştırın. Portakal suyu, su, portakal kabuğu rendesi ve limon suyunu ilave edip, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Pelte kıvamına gelince ocağı kapatın. 17x25 cm'lik dikdörtgen cam bir kabı su ile hafifçe ıslatın. İçine karışımdan 3-4 çorba kaşığı döküp spatula yardımıyla düzeltin ve üzerine 1 paket bisküviyi dizerek yerleştirin. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayıp, en üste karışımı dökün ve spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabında soğuyana dek dinlendirip, dilimleyin. Üzerini çikolata, portakal kabuğu ve antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tatlıyı porsiyonluk kaplara da hazırlayabilirsiniz. Portakal yerine mandalina ve vişne suyu ile de yapabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kremalı beyaz çikolatalı pasta
Kremalı beyaz çikolatalı pasta
Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN