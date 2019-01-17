Portakallı Bisküvili Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir tencereye tozşeker ve mısır nişastasını alıp karıştırın. Portakal suyu, su, portakal kabuğu rendesi ve limon suyunu ilave edip, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Pelte kıvamına gelince ocağı kapatın. 17x25 cm'lik dikdörtgen cam bir kabı su ile hafifçe ıslatın. İçine karışımdan 3-4 çorba kaşığı döküp spatula yardımıyla düzeltin ve üzerine 1 paket bisküviyi dizerek yerleştirin. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayıp, en üste karışımı dökün ve spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabında soğuyana dek dinlendirip, dilimleyin. Üzerini çikolata, portakal kabuğu ve antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.