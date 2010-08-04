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Sofra / Pastalar / Portakallı Çikolatalı Pasta

Portakallı Çikolatalı Pasta

Portakallı Çikolatalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet portakal

5 paket (80 gram'lık)

bitter çikolata

1 su bardağı krema

1 su bardağından bir

parmak fazla labne peyniri

1 paket sade bisküvi

Üzeri için:

1 adet portakal

YAPILIŞI

Bir adet portakalın kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Çikolataları benmari usulü erittikten sonra kremayı ilave edip karıştırın. Ardından labne peyniri ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. 20 cm uzunluğundaki dikdörtgen kek kalıbının içini yağlı kağıtla kaplayın. İçine bir miktar çikolatalı karışımdan dökün. Kabuğunu rendelediğiniz portakalın suyunu sıkarak bisküvileri bu suya batırıp, çıkarın. Kek kalıbının içindeki çikolatalı karışımın üzerine bir sıra bisküvi yerleştirin. Bisküvilerin üzerine yeniden çikolatalı karışımdan dökün ve bisküvi yerleştirin. Malzemeler bitene dek ve en üst kata çikolatalı karışım gelecek şekilde bu işleme devam edin. Üzerini folyo ile kaplayarak buzdolabının alt rafında bir gece dinlendirin. Çıkardığınızda dilimleyip, portakal dilimleriyle servis yapın
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