Şerbetli Kalp Pasta

Sofra Tarifi

Keki için: 5 adet yumurta 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı toz şeker 4 çorba kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 3 su bardağı un Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker 1 su bardağı su 1 tatlı kaşığı limon suyu Kreması için: 1 adet yumurtanın sarısı 2 çorba kaşığı un 3 çorba kaşığı toz şeker Bir buçuk su bardağı süt Yarım paket vanilya Süslemek için: 2-3 çorba kaşığı rendelenmiş bitter çikolata 8-10 adet kiraz şekerlemesi

YAPILIŞI

Kek için, yumurtaları çukur cam bir kasede çırpın. Üzerine, yoğurt, kakao ve toz şeker ilave edip çırpmayı sürdürün. Kabartma tozunu unla karıştırıp hamura ekleyin. Derince ve kalp şeklinde bir kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra hamuru kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Diğer taraftan şerbeti hazırlamak için, toz şeker ve suyu karıştırıp 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın. Soğuk şerbeti fırından çıkan sıcak kekin üstüne dökün ve soğumaya bırakın. İyice soğuduktan sonra ters çevirerek servis tabağına alın. Kremayı hazırlamak için tüm malzemeyi karıştırıp ocağa koyun. Sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra pastanın üzerini kaplayın. Çikolata parçaları ve kiraz şekerlemesi ile süsleyerek servis yapın.