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Sofra / Pastalar / Şerbetli Kalp Pasta

Şerbetli Kalp Pasta

Şerbetli Kalp Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Keki için:

5 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kreması için:

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı toz şeker

Bir buçuk su bardağı süt

Yarım paket vanilya

Süslemek için:

2-3 çorba kaşığı rendelenmiş

bitter çikolata

8-10 adet kiraz şekerlemesi

YAPILIŞI

Kek için, yumurtaları çukur cam bir kasede çırpın. Üzerine, yoğurt, kakao ve toz şeker ilave edip çırpmayı sürdürün. Kabartma tozunu unla karıştırıp hamura ekleyin. Derince ve kalp şeklinde bir kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra hamuru kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Diğer taraftan şerbeti hazırlamak için, toz şeker ve suyu karıştırıp 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın. Soğuk şerbeti fırından çıkan sıcak kekin üstüne dökün ve soğumaya bırakın. İyice soğuduktan sonra ters çevirerek servis tabağına alın. Kremayı hazırlamak için tüm malzemeyi karıştırıp ocağa koyun. Sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra pastanın üzerini kaplayın. Çikolata parçaları ve kiraz şekerlemesi ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kabartma tozu yumurtaya değerse kekiniz kabarmaz. Bu yüzden kek yaparken kabartma tozunu una katıp hamura bu şekilde eklemek gerekir.
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