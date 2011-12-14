Sevgi Pastası

Sofra Tarifi

Pandispanya için: 6 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 çorba kaşığı limon suyu 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu Yarım paket vanilya 2 su bardağından bir parmak eksik un Krema için: 1 adet yumurta 1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker 3 çorba kaşığı un Yarım litre süt Yarım paket vanilya Çeyrek paket margarin Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası Keki ıslatmak için: Şeker katılmış likör ya da sulandırılmış çilek reçeli Süslemek için: 10-12 adet çilek Krem şanti, renkli şeker boncuklar

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtaları ve toz şekeri koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Koyu yoğurt kıvamına gelince limon kabuğu, vanilya ve limon suyu ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Elenmiş unu ekleyip, tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış, kalp şeklinde bir kalıba döküp 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuyunca keki 2 parçaya bölün. Şeker katılmış likör ya da sulandırılmış çilek reçeli ile ıslatın. Yumurta, toz şeker, un ve sütü karıştırarak ocağa oturtun ve koyulaşana kadar pişirerek, krema yapın. Krema ılınınca yağ ve vanilyayı ekleyip çatalla çırpın. Kekin üzerine kremanın yarısını yayın. Çilekleri ortadan ikiye kesip sürdüğünüz kremanın üzerine dizin. Kekin diğer parçasını üzerine yerleştirin. Kalan kremayı gıda boyası ile renklendirin. Kekin üzerini kırmızı krema ile kaplayın. Krem şanti ve renkli şeker boncuklarla süsleyin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirip servis yapın.