Sevgi Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Pandispanya için: 6 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı limon suyu
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Yarım paket vanilya
2 su bardağından bir parmak eksik un
Krema için: 1 adet yumurta
1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker
3 çorba kaşığı un
Yarım litre süt
Yarım paket vanilya
Çeyrek paket margarin
Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası
Keki ıslatmak için:
Şeker katılmış likör ya da sulandırılmış çilek reçeli
Süslemek için: 10-12 adet çilek
Krem şanti, renkli şeker boncuklar
YAPILIŞI
Derin bir kapta yumurtaları ve toz şekeri koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Koyu yoğurt kıvamına gelince limon kabuğu, vanilya ve limon suyu ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Elenmiş unu ekleyip, tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış, kalp şeklinde bir kalıba döküp 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuyunca keki 2 parçaya bölün. Şeker katılmış likör ya da sulandırılmış çilek reçeli ile ıslatın. Yumurta, toz şeker, un ve sütü karıştırarak ocağa oturtun ve koyulaşana kadar pişirerek, krema yapın. Krema ılınınca yağ ve vanilyayı ekleyip çatalla çırpın. Kekin üzerine kremanın yarısını yayın. Çilekleri ortadan ikiye kesip sürdüğünüz kremanın üzerine dizin. Kekin diğer parçasını üzerine yerleştirin. Kalan kremayı gıda boyası ile renklendirin. Kekin üzerini kırmızı krema ile kaplayın. Krem şanti ve renkli şeker boncuklarla süsleyin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirip servis yapın.