Sevgili Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pastanın keki için, derin bir kasede yumurta ve toz şekeri mikserle koyu yoğurt kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Limon suyu ve vanilya ilave edip, 1 dakika daha çırpın. Kakao, un ve kabartma tozunu karışıma ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış yuvarlak kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuyunca kalıptan çıkarın ve pastayı enlemesine 2 eşit parçaya kesin. 1 su bardağı süte 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip eritin. Kek parçalarını sütle ıslatın. Diğer taraftan krema için, bir tencerede yumurta, toz şeker ve unu iyice karıştırın. Daha sonra tencereyi ocağa oturtun. Sütü yavaşça ilave ederek tahta bir kaşıkla karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Kaynayınca tencereyi ocaktan alıp, vanilya ve margarini ilave edin. Islattığınız kekin alt parçasını servis tabağına alın. Üzerine krema sürün. Diğer kek parçasının kesilmiş kısmına da ince bir tabaka krema sürüp, damla çikolata serpin ve kremalı kekin üzerine kapatın. Üzeri için, bir kasede krem şanti ile soğuk sütü mikserle iyice çırpın. Kekin her tarafını krem şanti ile kaplayın. Üzerini renkli şekerlemelerle süsleyin. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.