Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nescafeyi, üç buçuk çorba kaşığı toz şeker ve su ile kaynatıp kenara alın. Kahve likörünü ilave ederek soğumaya bırakın. Mascarpone peyniri ile kremayı iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarısını kalan toz şeker ile çırparak kremaya ekleyin. Kedidili bisküvileri nescafeli suya batırıp- çıkarın. Bisküvilerin fazla kahvesini süzdürün. Servis bardaklarının altına birer tane yerleştirin. Üzerine iki çorba kaşığı kremalı karışımdan koyun. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Üzerine kakao ve pudra şekeri serpin. Nane yaprağı ve dilerseniz bisküvi ile süsleyerek servis yapın.