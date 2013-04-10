Sofra Tarifi

YAPILIŞI

2 su bardağı filtre kahvenin içine şekerin yarısını ekleyin ve iyice karıştırın. Sonra da viskiyi ekleyip bir kenara koyun. Başka bir kabın içinde krema ile kaymağı karıştırıp, mikserle iyice koyulaşıncaya kadar çırpın ve onu da kenara koyun. Isıya dayanıklı bir kabın içinde yumurta sarıları ile, kalan şekeri mikserle çırpın ve rengi iyice açılana kadar bu işleme devam edin. Sonra bunu içi kaynar su dolu bir kabın üzerine koyup karıştırmaya devam edin. Karışım iyice koyu bir kıvama gelince soğuması için kenarda bekletin. 1.5 su bardağı peyniri, 1 paket vanilya ve yumurta karışımı ile karıştırıp, iyice çırpın. Daha sonra tahta bir spatula yardımıyla, kenarda bekleyen krema-kaymak karışımını bunlara ekleyin. Düz bir tabağın içine 15 adet kedi dili bisküvisini, kahveli karışıma batırarak yerleştirin. Üzerine krema karışımından iyice yaydıktan sonra, bir kat daha kedi dili bisküvi koyup, bir kat daha krema sürün. Üçüncü ve son kat kedi dili bisküviyi koyup kremayı da sürdükten sonra, buzdolabına kaldırın. En az 6 saat buzdolabında bekletip, üzerine bolca kakao serperek hemen servis yapın.