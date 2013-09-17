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Sofra / Pastalar / Tiramisu

Tiramisu

Tiramisu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı nescafe

7 çorba kaşığı tozşeker

4 çorba kaşığı su

Yarım çay bardağı kahve likörü

250 gram mascarpone peyniri

1 su bardağı krema

4 adet yumurtanın sarısı

1 paket kedidili bisküvi

1 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı pudra şekeri

Süslemek için: 1-2 dal nane

YAPILIŞI

Nescafeyi, üç buçuk çorba kaşığı tozşeker ve su ile kaynatıp kenara alın. Kahve likörünü ilave ederek soğumaya bırakın. Mascarpone peyniri ile kremayı iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarısını kalan toz şeker ile çırparak kremaya ekleyin. Kedidili bisküvileri nescafeli suya batırıp çıkarın. Bisküvilerin fazla kahvesini süzdürün. Servis bardaklarının altına birer tane yerleştirin. Üzerine iki çorba kaşığı kremalı karışımdan koyun. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Üzerine kakao ve pudra şekeri serpin. Nane yaprağı ve bisküvi ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mascarpone peyniri: İnek sütünden yapılan bu peynir türü, tereyağı görünümünde ve krema kıvamındadır. Daha çok tatlıların yapımında kullanılır. İtalya’da hazırlanan tiramisuların içinde sadece bu peynir çeşidi kullanılır. Taze olarak da yenen mascarpone, meyve ve likörler eşliğinde yenildiğinde daha bir keyifle tüketilir.
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