Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı nescafe
7 çorba kaşığı tozşeker
4 çorba kaşığı su
Yarım çay bardağı kahve likörü
250 gram mascarpone peyniri
1 su bardağı krema
4 adet yumurtanın sarısı
1 paket kedidili bisküvi
1 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı pudra şekeri
Süslemek için: 1-2 dal nane
YAPILIŞI
Nescafeyi, üç buçuk çorba kaşığı tozşeker ve su ile kaynatıp kenara alın. Kahve likörünü ilave ederek soğumaya bırakın. Mascarpone peyniri ile kremayı iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarısını kalan toz şeker ile çırparak kremaya ekleyin. Kedidili bisküvileri nescafeli suya batırıp çıkarın. Bisküvilerin fazla kahvesini süzdürün. Servis bardaklarının altına birer tane yerleştirin. Üzerine iki çorba kaşığı kremalı karışımdan koyun. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Üzerine kakao ve pudra şekeri serpin. Nane yaprağı ve bisküvi ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Mascarpone peyniri:
İnek sütünden yapılan bu peynir türü, tereyağı görünümünde ve krema kıvamındadır. Daha çok tatlıların yapımında kullanılır. İtalya’da hazırlanan tiramisuların içinde sadece bu peynir çeşidi kullanılır. Taze
olarak da yenen mascarpone, meyve ve likörler eşliğinde yenildiğinde daha bir keyifle tüketilir.