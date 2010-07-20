Yılbaşı Pastası

Sofra Tarifi

5 adet yumurta 5 çorba kaşığı toz şeker 4 çorba kaşığı un Üç buçuk çorba kaşığı nişasta 1 su bardağı şeker şurubu Krem şanti için: Bir buçuk su bardağı krema 2 çorba kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı neskafe İç kreması için: 1 su bardağı süt Altı buçuk çorba kaşığı toz şeker Yarım çay kaşığı vanilya 5 çorba kaşığı nişasta 1 adet yumurta 1 çorba kaşığı margarin Bir buçuk çorba kaşığı neskafe Kremabör için: 250 gram margarin 1 su bardağından bir parmak fazla pudra şekeri 1 çorba kaşığı neskafe Çikolata dekoru için: 200 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

MİKSER yardımıyla yumurta ve tozşekeri hızlı devirde 4-5 dakika kabartın. Ayrı bir yerde un ve nişastayı karıştırın. Unlu karışımı eleyerek yumurtaya ilave edin. 20x20 cm ebadında bir tepsinin içine yağlı kağıt yerleştirin. Hazırladığınız karışımı yağlı kağıdın üzerine 1 cm kalınlığında dökün. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 8-9 dakika pişirip fırından alarak soğumaya bırakın. Şeker şurubunu karıştırın. Fırça yardımı ile pandispanyanın üzerine sürün. Son olarak üzerine hazırladığınız kremayı yayın. Rulo şeklinde sararak buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda kahve karışımlı kremabör ile üzerini sıvayın. Çatalla çizikler atarak şekil verin. Daha sonra hazırladığınız çikolata dekorları ile süsleyin.

Krem şanti için: Krema, toz şeker ve ılık sütle açılmış neskafeyi karıştırın. Oluşan krem şantinin yarısı kremanın, kalan yarısı kremabörün hazırlanışında kullanılacak.

Kremanın yapılışı: Süt, toz şeker ve vanilyayı bir kabın içerisine alın ve ocağa yerleştirin. Diğer bir kapta nişasta ile yumurtayı birbirine karıştırın. Ocaktaki süt kaynama noktasına geldiğinde nişasta karışımını süte ilave edin. 2 dakika beraber kaynattıktan sonra ocaktan alın. Margarini 4-5 dakika mikserde çırpın. Soğuttuğunuz kremaya ilave edin. Neskafeyi az miktardaki sütle açarak kremaya ekleyin. Son olarak krem şantinin yarısını ekleyerek tüm malzemeyi birkaç dakika karıştırın.

Kremabörü hazırlamak için: Margarin ve pudraşekerini oda sıcaklığında 12-15 dakika kabarana dek çırpın. Neskafeyi ılık sütle açarak ilave edin. Kalan krem şantiyle karıştırın.

Çikolata dekorunun yapılışı: Çikolatayı benmari usulü eritin. Daha sonra düz bir zemin üzerine incecik sürün. Tamamen kuruduktan sonra spatula yardımıyla kazıyın. Çıkan dekorları istediğiniz şekilde pastada kullanabilirsiniz.