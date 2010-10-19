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Yoğurtlu Jöle Pasta

Yoğurtlu Jöle Pasta
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vişneli jöle

1 dilim konserve ananas

Yarım çay bardağı renkli şekerleme

1 adet muz

5 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 paket portakallı jöle

Bir buçuk paket pötibör bisküvi

YAPILIŞI

Vişneli jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Orta büyüklükte cam bir kabı su ile ıslatın ve içine jöleden bir kepçe dökün. Buzdolabına koyup hafifçe soğutun. Çıkarıp üzerine ananas dilimi, renkli şekerleme ve dilimlenmiş muz yerleştirin. Jöleden 1 kepçe daha döküp, buzdolabında iyice donana kadar bekletin. Kalan jöleyi süzme yoğurtla birlikte çırpın ve donmuş meyvelerin üzerine dökün. Portakallı jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Pötibör bisküviyi küçük parçalar halinde kırın ve portakallı jöle ile karıştırın. Hazırladığınız bisküvili portakallı jöleyi süzme yoğurtlu karışımın üzerine boşaltın ve buzdolabına koyup dondurun. Jöleyi kabından kolay çıkarmak için, 1-2 dakika sıcak suyun içinde bekletin. Daha sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.
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