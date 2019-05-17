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Sofra / Pilavlar / Abdigör Köfteli Pilav

Abdigör Köfteli Pilav

Abdigör Köfteli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • AĞRI
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

700 gram kemiksiz kuzu veya dana eti (yağsız ve sinirsiz)

1 adet soğan

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra kenara alın. Eti iyice döverek hamur haline getirin. Tuz ve karabiber ekleyip yoğurun ve 7 eşit parçaya bölün. Her parçayı yuvarlayıp köfte şekli verin ve kenara alın. Bir tencerede tereyağını eritip irice doğradığınız soğanı karamelize olana kadar kavurun. Ardından köfteleri ilave edip, her tarafını kızartın. Köftelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin. Pirinç, tuz ve karabiber ilave edip, kısık ateşte suyun iyice çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın.10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

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