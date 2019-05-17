Alatlı Pilavı

Pirinci ılık tuzlu suda 15 dakika kadar bekletip süzün. Ardından iyice yıkayarak nişastasını akıtın ve suyunu süzün. Ayrı bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alıp kızdırın. Dolmalık fıstık ve bademi ekleyip rengi dönene dek kavurun. Pirinci ekleyip beyazlaşana dek kavurmaya devam edin. Kayısı, baharat ve tuz ekleyip bir-iki dakika karıştırın. Malzemenin üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin ve ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. 2-3 defa karıştırdıktan sonra servis edin.