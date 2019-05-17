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Alatlı Pilavı

Alatlı Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • SİVAS
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı kuru üzüm

3 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvıyağ​

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı badem

8 adet doğranmış kayısı

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Yeteri kadar su, tuz


YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda 15 dakika kadar bekletip süzün. Ardından iyice yıkayarak nişastasını akıtın ve suyunu süzün. Ayrı bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alıp kızdırın. Dolmalık fıstık ve bademi ekleyip rengi dönene dek kavurun. Pirinci ekleyip beyazlaşana dek kavurmaya devam edin. Kayısı, baharat ve tuz ekleyip bir-iki dakika karıştırın. Malzemenin üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin ve ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. 2-3 defa karıştırdıktan sonra servis edin.

PÜF NOKTASI

Alatlı pilavı et veya tavuk suyu kullanarak daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
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