Anne Malouf Usülü Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağları yapışmaz yüzeyli tencereye koyup, hafif ısıtın. Şehriyeyi, altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın ve tencereden alın. Geriye çok az yağ kalmasına rağmen, tencere yapışmaz olduğu için, incecik kıyılmış soğanı da ekleyip sote etdin.

Bu arada kaynamamış sıcak su ile ıslattığınız pirinci, yıkayıp süzün. Soğanlar biraz solunca, kavrulmuş şehriye ve pirinci ilave edin. Ayrıca bir çay kaşığı tarçın, yenibahar ve kırmızıbiber koyup, biraz kavurun. O gün tavuk suyu yoktu, 2 su bardağı kaynamış su koyduk. Tuzunu, temizlenip ortalarındaki filizleri çıkarılmış, ortadan ikiye bölünmüş 4 diş sarımsağı ilave edin. En son da küçük bir tane çubuk tarçın koyup, kaynaması için ocağın altını biraz açın.

Kaynara çıkınca tuzunu kontrol edin ve kaynardan düşmeyecek şekilde ocağın altını kısın. 10-15 dakikada tamamen suyunu çekecektir. Bu süre içerisinde minik bir tavada 1 çorba kaşığı sıvı yağ ile badem ve çam fıstıklarını kavurun. Ocağın altını kapatıp 5 dakika dinlendirin (çubuk tarçın ve sarımsaklar içerisinde kaybolduğu için çıkarmadık). Kavrulmuş çam fıstığı ve bademi, birer çay kaşığı tarçın ve yenibaharla ilave edin. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıp, hepsini güzelce karıştırın. 5-10 dakika daha dinlendirip, servis yapın.