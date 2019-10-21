Antepfıstıklı tavuklu pilav tarifi

Tavuk bagetleri zeytinyağı, salça, karabiber, toz kırmızıbiber ve tuzla ovalayıp, üzerini kapatın ve marine etmek için en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Daha sonra döküm ya da yapışmaz yüzeyli tavada, yağ ilave etmeden her tarafı hafif kızarana kadar mühürleyin. Pilav için soğanı ince kıyıp tereyağı ve zeytinyağı karışımında soteleyin. Kıyılmış sarmısak ekleyip sotelemeye devam edin. Pirinç ilave edip, şeffaflaşana dek karıştırarak kavurun. Antepfıstığı, cranberry, baharatlar ve portakal kabuğu rendesini katıp 2 dakika soteleyin. Su ve portakal suyunu ekleyip, tuzunu ayarlayın. Pilav karışımını ocaktan alıp, orta boy bir fırın kabına aktarın. Üzerine tavuk bagetleri yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında suyunu çekene ve tavuklar kızarana kadar pişirin. Üzerine antepfıstığı serpip, sıcak olarak servis yapın.