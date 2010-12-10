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Bademli Pilav

Bademli Pilav
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • ŞANLIURFA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket toz bulyon

1.5 kg yağsız kuşbaşı kuzu eti

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 kg pilavlık pirinç

2 çorba kaşığı tuz

300 gram tereyağı

2 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı kırmızıbiber

2 kg yoğurt (ayran olacak)

300 gram yağsız kıyma

300 gram badem+3 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Eti, yarım çay bardağı sıvı yağa alıp, kısık ateşte suyunu bırakıp çekene kadar yaklaşık 1.5-2 saat pişirin. Tuz, karabiber, kırmızıbiber ve az tereyağı ekleyip, kavurun. Pirinci yıkayıp, tereyağında rengi matlaşana kadar pişirin. Üzerine alabildiğince su ekleyin ve pişirmeye devam edin. Pilav kıvamını aldıktan sonra, demlenmeye bırakın. Diğer tarafta bademleri haşlayıp, kabuğunu soyun. 3 çorba kaşığı sıvı yağ ekleyip, pembeleşene kadar kızartın. Ayrı bir kapta, yağsız kıyma ve baharatları kavurun. Demlenen pilavı kıyma ve bademle harmanlayın. Bakır saçta, kavurma içe, pilav dış kısma gelecek şekilde yerleştirin. Ayranla birlikte servis yapın.
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