Bademli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket toz bulyon
1.5 kg yağsız kuşbaşı kuzu eti
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 kg pilavlık pirinç
2 çorba kaşığı tuz
300 gram tereyağı
2 tatlı kaşığı karabiber
2 tatlı kaşığı kırmızıbiber
2 kg yoğurt (ayran olacak)
300 gram yağsız kıyma
300 gram badem+3 çorba kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Eti, yarım çay bardağı sıvı yağa alıp, kısık ateşte suyunu bırakıp çekene kadar yaklaşık 1.5-2 saat pişirin. Tuz, karabiber, kırmızıbiber ve az tereyağı ekleyip, kavurun. Pirinci yıkayıp, tereyağında rengi matlaşana kadar pişirin. Üzerine alabildiğince su ekleyin ve pişirmeye devam edin. Pilav kıvamını aldıktan sonra, demlenmeye bırakın. Diğer tarafta bademleri haşlayıp, kabuğunu soyun. 3 çorba kaşığı sıvı yağ ekleyip, pembeleşene kadar kızartın. Ayrı bir kapta, yağsız kıyma ve baharatları kavurun. Demlenen pilavı kıyma ve bademle harmanlayın. Bakır saçta, kavurma içe, pilav dış kısma gelecek şekilde yerleştirin. Ayranla birlikte servis yapın.