Bademli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti, yarım çay bardağı sıvı yağa alıp, kısık ateşte suyunu bırakıp çekene kadar yaklaşık 1.5-2 saat pişirin. Tuz, karabiber, kırmızıbiber ve az tereyağı ekleyip, kavurun. Pirinci yıkayıp, tereyağında rengi matlaşana kadar pişirin. Üzerine alabildiğince su ekleyin ve pişirmeye devam edin. Pilav kıvamını aldıktan sonra, demlenmeye bırakın. Diğer tarafta bademleri haşlayıp, kabuğunu soyun. 3 çorba kaşığı sıvı yağ ekleyip, pembeleşene kadar kızartın. Ayrı bir kapta, yağsız kıyma ve baharatları kavurun. Demlenen pilavı kıyma ve bademle harmanlayın. Bakır saçta, kavurma içe, pilav dış kısma gelecek şekilde yerleştirin. Ayranla birlikte servis yapın.