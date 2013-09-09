Bahar Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet orta boy havuç
4 adet taze soğan
1 çay bardağı konserve mısır
Yarım demet kıyılmış dereotu
İki buçuk su bardağı sıcak su
Tuz
YAPILIŞI
Pirinci yıkayıp süzün. Yağı kızdırıp pirinci 2-3 dakika kavurun. Üzerine halka şeklinde doğradığınız havuçları ekleyip 3 dakika daha kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika pişirin. İnce kıydığınız taze soğan, dereotu ve mısırı da tencereye ekleyin.15 dakika çok kısık ateşte demlendirip ocaktan alın.