Bahar Pilavı

Pirinci yıkayıp süzün. Yağı kızdırıp pirinci 2-3 dakika kavurun. Üzerine halka şeklinde doğradığınız havuçları ekleyip 3 dakika daha kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika pişirin. İnce kıydığınız taze soğan, dereotu ve mısırı da tencereye ekleyin.15 dakika çok kısık ateşte demlendirip ocaktan alın.