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Bahar Pilavı

Bahar Pilavı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet orta boy havuç

4 adet taze soğan

1 çay bardağı konserve mısır

Yarım demet kıyılmış dereotu

İki buçuk su bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzün. Yağı kızdırıp pirinci 2-3 dakika kavurun. Üzerine halka şeklinde doğradığınız havuçları ekleyip 3 dakika daha kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika pişirin. İnce kıydığınız taze soğan, dereotu ve mısırı da tencereye ekleyin.15 dakika çok kısık ateşte demlendirip ocaktan alın.
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