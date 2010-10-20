Bahar Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bademleri tereyağında soteleyin. Pirinci ilave ederek kavurun. Kesme şeker ve tuzu ekleyin. Suyu ilave ederek pişmeye bırakın. Pilav piştiğinde kıyılmış dereotu, soğan, karabiber ve tarçını ekleyip, karıştırın. Baklaları bir parmak genişliğinde doğrayarak ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.