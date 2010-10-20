Bahar Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 çay bardağı badem
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet kesme şeker
2 su bardağı sıcak su
1 demet dereotu, 1 dal taze soğan
1 çay kaşığı karabiber, tarçın
10 adet haşlanmış bakla, tuz
YAPILIŞI
Bademleri tereyağında soteleyin. Pirinci ilave ederek kavurun. Kesme şeker ve tuzu ekleyin. Suyu ilave ederek pişmeye bırakın. Pilav piştiğinde kıyılmış dereotu, soğan, karabiber ve tarçını ekleyip, karıştırın. Baklaları bir parmak genişliğinde doğrayarak ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.