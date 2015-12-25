Bezelyeli Buğday Pilavı

Sofra Tarifi

1 adet soğan Bir buçuk çay bardağı zeytinyağı 1 su bardağı dondurulmuş bezelye 2 su bardağı aşurelik buğday Yeteri kadar su 1 adet limonun suyu Bir tutam toz tatlandırıcı Yarım demet dereotu Birer tutam tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı kızgın zeytinyağında kavurun. Bezelye ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Geceden ıslatılmış buğday ilave edip, buğday beyazlaşana dek kavurmaya devam edin. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ve limon suyu ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp karıştırın. Tatlandırıcı ilave edip, tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte buğday suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, kıyılmış dereotu ilave edin. 15 dakika dinlendirip, ılık olarak servis yapın.