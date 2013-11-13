Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru yıkadıktan sonra üzerine çıkacak kadar su ekleyip, 15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve bir kenara alın. Bir tencerede tereyağını eritin ve içine kıyılmış soğan, sivri biber ve kabukları doğranıp küp doğranmış domatesi ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberini ayarladıktan sonra kısık ateşte 3-4 dakika kavurun. Bulguru ilave edin ve tekrar 2-3 dakika karıştırarak kavurun. Bulgurun üzerini geçecek kadar su ekleyip, pişirin. Suyunu çekince tekrar bir buçuk su bardağı su katın ve pişmeye bırakın. Hafif sulu ve biraz lapa bir kıvam olunca ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.