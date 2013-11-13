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Bulgur Pilavı

Bulgur Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı köy bulguru

(işlenmemiş siyez bulguru)

Yeteri kadar su

150 gram tereyağı, 2 adet soğan

200 gram sivri biber

2 adet büyük boy domates

Tuz

karabiber

pul biber

YAPILIŞI

Bulguru yıkadıktan sonra üzerine çıkacak kadar su ekleyip, 15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve bir kenara alın. Bir tencerede tereyağını eritin ve içine kıyılmış soğan, sivri biber ve kabukları doğranıp küp doğranmış domatesi ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberini ayarladıktan sonra kısık ateşte 3-4 dakika kavurun. Bulguru ilave edin ve tekrar 2-3 dakika karıştırarak kavurun. Bulgurun üzerini geçecek kadar su ekleyip, pişirin. Suyunu çekince tekrar bir buçuk su bardağı su katın ve pişmeye bırakın. Hafif sulu ve biraz lapa bir kıvam olunca ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Köy ve siyez bulgurunu Malatya Pazarı veya aktarlardan temin edebilirsiniz.
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