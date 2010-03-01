Cevizli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı ince bulgur
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 adet orta boy soğan
1 su bardağı sıcak su
1 çorba kaşığı kuş üzümü
2 adet ince doğranmış yeşil biber
1 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
1 tatlı kaşığı tarçın, tuz
YAPILIŞI
Sıvı yağı bir tencerede kızdırıp rendelenmiş soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca bulguru ilave edin. Üzerine kuş üzümü ve yeşil biberi de ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Bulgur suyunu çekinceye kadar tereyağı, ceviz ve tarçını ekleyin. Tamamen suyunu çekince ocağı kapatın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.