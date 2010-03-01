Cevizli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağı bir tencerede kızdırıp rendelenmiş soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca bulguru ilave edin. Üzerine kuş üzümü ve yeşil biberi de ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Bulgur suyunu çekinceye kadar tereyağı, ceviz ve tarçını ekleyin. Tamamen suyunu çekince ocağı kapatın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.