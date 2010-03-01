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Ciğerli Pilav

Ciğerli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

Yarım çay bardağı sıvı yağ

500 gram kuşbaşı kuzu ciğeri

1 adet küçük kırmızı biber

10-15 adet arpacık soğan

4-5 dal maydanoz

Yeterince sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Sıvı yağın yarısını bir tencereye alıp, üzerine 2 su bardağı ayıklanıp yıkanmış pirinci ilave edin. Sürekli karıştırarak beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip orta ateşte pişmeye bırakın. Suyunu çekince altını kısıp 5 dakika daha pişirin. Altını kapatıp üzerine kağıt havlu koyup demlenmeye bırakın. Kalan sıvı yağı bir tavaya alarak arpacık soğanları ekleyin. Soğanların rengi dönünce üzerine kıyılmış kırmızı biber ekleyip 1 dakika birlikte sote edin. Daha sonra ciğerleri de koyup kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Kıyılmış maydanoz serpip ocaktan alın ve pilava karıştırarak servis yapın.
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