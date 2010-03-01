Ciğerli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağın yarısını bir tencereye alıp, üzerine 2 su bardağı ayıklanıp yıkanmış pirinci ilave edin. Sürekli karıştırarak beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip orta ateşte pişmeye bırakın. Suyunu çekince altını kısıp 5 dakika daha pişirin. Altını kapatıp üzerine kağıt havlu koyup demlenmeye bırakın. Kalan sıvı yağı bir tavaya alarak arpacık soğanları ekleyin. Soğanların rengi dönünce üzerine kıyılmış kırmızı biber ekleyip 1 dakika birlikte sote edin. Daha sonra ciğerleri de koyup kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Kıyılmış maydanoz serpip ocaktan alın ve pilava karıştırarak servis yapın.