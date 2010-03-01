Ciğerli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
Yarım çay bardağı sıvı yağ
500 gram kuşbaşı kuzu ciğeri
1 adet küçük kırmızı biber
10-15 adet arpacık soğan
4-5 dal maydanoz
Yeterince sıcak su
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Sıvı yağın yarısını bir tencereye alıp, üzerine 2 su bardağı ayıklanıp yıkanmış pirinci ilave edin. Sürekli karıştırarak beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip orta ateşte pişmeye bırakın. Suyunu çekince altını kısıp 5 dakika daha pişirin. Altını kapatıp üzerine kağıt havlu koyup demlenmeye bırakın. Kalan sıvı yağı bir tavaya alarak arpacık soğanları ekleyin. Soğanların rengi dönünce üzerine kıyılmış kırmızı biber ekleyip 1 dakika birlikte sote edin. Daha sonra ciğerleri de koyup kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Kıyılmış maydanoz serpip ocaktan alın ve pilava karıştırarak servis yapın.