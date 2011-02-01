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Sofra / Pilavlar / Deniz Börülceli Firik Pilavı

Deniz Börülceli Firik Pilavı

Deniz Börülceli Firik Pilavı
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram firik

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 diş sarımsak

50 ml tavuk suyu

Bir avuç deniz börülcesi

Tuz, tane karabiber

2 dal taze kekik

Bir miktar toz parmesan

peyniri

Yarım çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Çelik tavaya, zeytinyağını koyun. Minik küpler halinde doğranmış soğanı ve sarımsağı atın. Firik ile birlikte zeytinyağında kavurun. Azar azar tavuk suyu ekleyerek, kıvam almasını sağlayın. Ayıklanmış deniz börülcesini ve baharatları ilave edin. Ocaktan aldıktan sonra, tereyağı ve toz parmesan peynir ekleyip, yavaşça karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Sıcak olarak servis yapın.
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