Deniz Börülceli Firik Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram firik
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
1 diş sarımsak
50 ml tavuk suyu
Bir avuç deniz börülcesi
Tuz, tane karabiber
2 dal taze kekik
Bir miktar toz parmesan
peyniri
Yarım çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Çelik tavaya, zeytinyağını koyun. Minik küpler halinde doğranmış soğanı ve sarımsağı atın. Firik ile birlikte zeytinyağında kavurun. Azar azar tavuk suyu ekleyerek, kıvam almasını sağlayın. Ayıklanmış deniz börülcesini ve baharatları ilave edin. Ocaktan aldıktan sonra, tereyağı ve toz parmesan peynir ekleyip, yavaşça karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Sıcak olarak servis yapın.