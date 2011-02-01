Deniz Börülceli Firik Pilavı

Sofra Tarifi

100 gram firik 2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 adet soğan 1 diş sarımsak 50 ml tavuk suyu Bir avuç deniz börülcesi Tuz, tane karabiber 2 dal taze kekik Bir miktar toz parmesan peyniri Yarım çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Çelik tavaya, zeytinyağını koyun. Minik küpler halinde doğranmış soğanı ve sarımsağı atın. Firik ile birlikte zeytinyağında kavurun. Azar azar tavuk suyu ekleyerek, kıvam almasını sağlayın. Ayıklanmış deniz börülcesini ve baharatları ilave edin. Ocaktan aldıktan sonra, tereyağı ve toz parmesan peynir ekleyip, yavaşça karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Sıcak olarak servis yapın.