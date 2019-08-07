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Sofra / Pilavlar / Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi

Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi

Sulu yemeklerin ve et yemeklerinin en lezzeti yancılarından olan bulgur pilavı, farklı yörelerde farklı tariflerle pişirilir. Bu tarifini de çok seveceğiniz dolmalık fıstıklı bulgur pilavı tarifi
Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık



2 su bardağı pilavlık bulgur



1 adet büyük boy soğan



3 diş sarmısak



3 çorba kaşığı tereyağı



1 adet büyük boy kabak



7-8 adet kurutulmuş domates



4 su bardağı su



Tuz, karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

Tavaya aldığınız tereyağında kıyılmış soğan ve sarmısağı kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Kabuklarını soymadan küp doğradığınız kabağı ve sıcak suda 5 dakika bekletip jülyen doğradığınız kurutulmuş domatesi ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuzunu ayarlayın ve yıkanmış bulguru ilave edin. Karabiber ve pulbiber ekleyip önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra 10 dakika tencerenin ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakın ve sıcak olarak servis yapın.

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