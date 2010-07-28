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Sofra / Pilavlar / Domatesli Şehriye Pilavı

Domatesli Şehriye Pilavı

Domatesli Şehriye Pilavı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet domates

5 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

300 gram kuşbaşı kuzu eti

1 paket arpa şehriye

4 adet sivri biber

Yeteri kadar sıcak su, tuz

YAPILIŞI

Tereyağını kızdırıp, yemeklik doğranmış soğan ve eti ilave edin. Et, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine arpa şehriye ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Biberleri ince kıyın. Arpa şehriyenin rengi dönünce domates ve biberi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Suyunu çekene dek pişirin. Daha sonra çok kısık ateşte 10 dakika demlendirip servis yapın.
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