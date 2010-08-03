Sofra Tarifi

1 adet küçük boy soğan Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı 2 su bardağı albina pirinç 3 su bardağı ılık su Dört Peynirli Risotto 60 gram raklet peyniri Tuz, karabiber 50 gram gorgonzola peyniri (yarı yağlı İtalyan peyniri) 50 gram parmesan peyniri 30 gram rokfor peyniri

YAPILIŞI

Yemeklik doğradığınız soğanı 1 çorba kaşığı tereyağında soteledikten sonra pirinci ilave ederek soteleme işlemine devam edin. Daha suyu ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak pişirin.

Ateşten almaya yakın rendelenmiş gorgonzola peyniri, permesan peyniri, rokfor peyniri, raklet peyniri, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Kalan yarım çorba kaşığı tereyağını da ilave ettikten sonra karıştırarak bir-iki taşım kaynatın. Ateşten alıp sıcak olarak servis yapın