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Sofra / Pilavlar / Dört Peynirli Risotto

Dört Peynirli Risotto

Dört Peynirli Risotto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy soğan

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı albina pirinç

3 su bardağı ılık su

Dört Peynirli Risotto

60 gram raklet peyniri

Tuz, karabiber

50 gram gorgonzola peyniri (yarı yağlı İtalyan peyniri)

50 gram parmesan peyniri

30 gram rokfor peyniri

YAPILIŞI

Yemeklik doğradığınız soğanı 1 çorba kaşığı tereyağında soteledikten sonra pirinci ilave ederek soteleme işlemine devam edin. Daha suyu ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak pişirin.
Ateşten almaya yakın rendelenmiş gorgonzola peyniri, permesan peyniri, rokfor peyniri, raklet peyniri, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Kalan yarım çorba kaşığı tereyağını da ilave ettikten sonra karıştırarak bir-iki taşım kaynatın. Ateşten alıp sıcak olarak servis yapın
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