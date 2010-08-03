Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet küçük boy soğan
Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı albina pirinç
3 su bardağı ılık su
Dört Peynirli Risotto
60 gram raklet peyniri
Tuz, karabiber
50 gram gorgonzola peyniri (yarı yağlı İtalyan peyniri)
50 gram parmesan peyniri
30 gram rokfor peyniri
YAPILIŞI
Yemeklik doğradığınız soğanı 1 çorba kaşığı tereyağında soteledikten sonra pirinci ilave ederek soteleme işlemine devam edin. Daha suyu ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak pişirin.
Ateşten almaya yakın rendelenmiş gorgonzola peyniri, permesan peyniri, rokfor peyniri, raklet peyniri, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Kalan yarım çorba kaşığı tereyağını da ilave ettikten sonra karıştırarak bir-iki taşım kaynatın. Ateşten alıp sıcak olarak servis yapın