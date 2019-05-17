Ekşili Pilav

5 demet labada
2 su bardağı bulgur
2 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 adet köy biberi
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
1 adet domates
1 çay kaşığı karabiber
Yeteri kadar su
Tuz
Labadayı ?temizleyip ince kıyın ve kenara alın. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp kızdırın. İçine ince doğranmış soğan ve biber ekleyip kavurun. Sebzelerin rengi değiş- meye başlayınca küp doğranmış domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. 3-4 dakika kavurduktan sonra salçaları katın. Ardından labadayı ekleyip yumuşayana dek ka- vurun. Bulguru katıp malzemenin üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su katın. Karabiber ekleyip kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak piş- meye bırakın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu sererek 10 dakika demlendirdik- ten sonra servis yapın.