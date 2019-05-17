DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Ekşili Pilav

Ekşili Pilav

Ekşili Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 demet labada

2 su bardağı bulgur

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 adet köy biberi

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 adet domates

1 çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar su

Tuz


YAPILIŞI

Labadayı ?temizleyip ince kıyın ve kenara alın. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp kızdırın. İçine ince doğranmış soğan ve biber ekleyip kavurun. Sebzelerin rengi değiş- meye başlayınca küp doğranmış domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. 3-4 dakika kavurduktan sonra salçaları katın. Ardından labadayı ekleyip yumuşayana dek ka- vurun. Bulguru katıp malzemenin üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su katın. Karabiber ekleyip kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak piş- meye bırakın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu sererek 10 dakika demlendirdik- ten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tarife ebegümeci, hindiba, enginar gibi malzemeleri de ekleyebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Lobyalı Pilav
Lobyalı Pilav
Kuzu Pehli
Kuzu Pehli
Alatlı Pilavı
Alatlı Pilavı
Abdigör Köfteli Pilav
Abdigör Köfteli Pilav
Patlıcanlı Pilav
Patlıcanlı Pilav
Enginarlı Safranlı Pilav
Enginarlı Safranlı Pilav
Sarımsaklı ve Zerdeçallı Pilav
Sarımsaklı ve Zerdeçallı Pilav
Kuru Börülceli Pilav
Kuru Börülceli Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN