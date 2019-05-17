Ekşili Pilav

Labadayı ?temizleyip ince kıyın ve kenara alın. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp kızdırın. İçine ince doğranmış soğan ve biber ekleyip kavurun. Sebzelerin rengi değiş- meye başlayınca küp doğranmış domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. 3-4 dakika kavurduktan sonra salçaları katın. Ardından labadayı ekleyip yumuşayana dek ka- vurun. Bulguru katıp malzemenin üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su katın. Karabiber ekleyip kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak piş- meye bırakın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu sererek 10 dakika demlendirdik- ten sonra servis yapın.