Elmalı Pilav

Sofra Tarifi

1 su bardağı yasmin pirinci 2 adet yeşil elma Yarım limonun suyu 1 adet büyük boy soğan 1 çay bardağı zeytinyağı 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık 2 su bardağı sıcak su 1 çorba kaşığı kuş üzümü 1 tatlı kaşığı tarçın Bir tutam toz karanfil Bir tutam yenibahar Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Elmaları temizleyip, küp doğrayın. Kararmaması için limonlu suda dinlendirin. Soğanı piyazlık doğrayıp tencereye alın. Üzerine zeytinyağı ve tuz ilave edip hafifçe kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyip biraz daha kavurun. Pirinci yıkayıp süzün. Daha sonra tencereye ilave edip 1-2 dakika kavurun. Elmaları, su, kuş üzümü, tarçın, toz karanfil, yenibahar, rendelenmiş muskat ve karabiber ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pilav suyunu çekene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.