Etli Havuçlu Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu ılık suda 30 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp, tereyağında hafifçe kavurun. Karabiber ekleyip, tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp nohutla karıştırın. Ayrı bir yerde et suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Daha sonra pilav tenceresine alıp, zeytin yağında soteleyin. Üzerine yarım ay şeklinde doğranmış soğanı yerleştirin. Rendelenmiş havucu da soğanın üzerine düzgünce yayıp, hafifçe bastırın. Pirinçli karışımı havucun üzerine hafif bastırarak yerleştirin. Su ekleyip kısık ateşte suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, 15 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkararak servis yapın.