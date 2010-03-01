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Etli Balkabaklı Pilav

Etli Balkabaklı Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

500 gram bal kabağı

250 gram haşlanmış kuşbaşı et

3 su bardağı su

1 çay kaşığı tarçın

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 2 saat bekletip suyunu süzün. Tereyağını bir tencerede eritip küp doğranmış soğanları pembeleştirin. Üzerine küp doğranmış bal kabaklarını ilave edin. Kabaklar hafifçe yumuşayana kadar sote edin. Pirinç ve haşlanmış eti tencereye ekleyip 2-3 dakika kavurun. Suyu ekleyin. Kaynamaya başladığında tarçın, karabiber ve tuz ekleyin. Suyunu tamamen çekince ocağı kapatın. Üzerine kağıt bir havlu kapatıp demlendirdikten sonra servis yapın. Közlenmiş biberli
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