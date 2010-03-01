Etli Balkabaklı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 2 saat bekletip suyunu süzün. Tereyağını bir tencerede eritip küp doğranmış soğanları pembeleştirin. Üzerine küp doğranmış bal kabaklarını ilave edin. Kabaklar hafifçe yumuşayana kadar sote edin. Pirinç ve haşlanmış eti tencereye ekleyip 2-3 dakika kavurun. Suyu ekleyin. Kaynamaya başladığında tarçın, karabiber ve tuz ekleyin. Suyunu tamamen çekince ocağı kapatın. Üzerine kağıt bir havlu kapatıp demlendirdikten sonra servis yapın. Közlenmiş biberli