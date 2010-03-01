Etli Dövme Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti yapışmaz yüzeyli bir tencereye alıp suyunu salıp tekrar çekene kadar karıştırarak pişirin. Üzerine tereyağı, salça tuz ve karabiberi ekleyin. İyice yıkanmış dövmeleri ve nohudu ilave edin. Üzerini geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Suyunu çekince ocağı kapatıp demlendirdikten sonra servis yapın.