Firik Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuşbaşı kuzu etini sıvı yağda soteleyin. Yemeklik doğranmış soğan ve biber salçasını ilave edip, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Etler yumuşayana dek pişirin. Haşlanmış nohut ve firiği ilave edip, karıştırın. Bulgur ve tuzu ekleyip, yeniden üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kaynamaya başladığında ocağın altını kapatıp demlendirin. Tencereyi ocaktan alıp, üzerine tereyağında kızdırılmış karabiber ve pul biberi gezdirerek servis yapın.



Firik: Açık yeşil renkli, is kokulu bir bulgur çeşidi olan firik, Gaziantep Mutfağı'nda sıkça kullanılır. Buğday başağı tazeyken alınıp sazlıkların arasına yerleştirilir. Sazlar biraz yakılıp, başaklar is kokusu ile tütsülenir.