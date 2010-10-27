DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Firik Pilavı

Firik Pilavı

Firik Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuşbaşı kuzu eti

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yeteri kadar sıcak su

1 su bardağı haşlanmış nohut

500 gram firik

1 su bardağı bulgur

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber,pul biber

YAPILIŞI

Kuşbaşı kuzu etini sıvı yağda soteleyin. Yemeklik doğranmış soğan ve biber salçasını ilave edip, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Etler yumuşayana dek pişirin. Haşlanmış nohut ve firiği ilave edip, karıştırın. Bulgur ve tuzu ekleyip, yeniden üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kaynamaya başladığında ocağın altını kapatıp demlendirin. Tencereyi ocaktan alıp, üzerine tereyağında kızdırılmış karabiber ve pul biberi gezdirerek servis yapın.

Firik: Açık yeşil renkli, is kokulu bir bulgur çeşidi olan firik, Gaziantep Mutfağı'nda sıkça kullanılır. Buğday başağı tazeyken alınıp sazlıkların arasına yerleştirilir. Sazlar biraz yakılıp, başaklar is kokusu ile tütsülenir.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN