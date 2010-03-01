Fırında Taze Soğanlı Pilav

Sofra Tarifi

Tavukları tuzlu suya koyup haşlanmaya bırakın. Pirinci yıkayıp yarım saat sıcak suda bekletin. Taze soğanları küçük parçalar halinde kesip bir fırın kabının dibine döşeyin. Pirinci süzüp soğanların üzerine yerleştirin. Tavukları da pirincin üzerine ekleyin. Tuz ve margarini de ilave edin. Tavuğu haşladığınız sudan üç bardak alarak yemeğin üzerinde gezdirin. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında suyunu çekene kadar pişirin. Kiraz domatesleri ikiye bölüp sıvı yağda soteleyin. Pilavın üzerine dökerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu pilav, Balkanlarda ve Türkiye’de ağırlıklı olarak Trakya bölgesinde yaşayan Pomaklar’ın geleneksel yemeklerinden biri... 6 Mayıs’ta Hıdırellez gününde pişirilen, olmazsa olmaz yemeklerin arasında yer alır. Yemeklerin tamamlayıcısı bir pilav değil, başlı başına bir yemek kabul edilir. Esasında kuzu eti ile pişirilmektedir. Kuzu etini tercih etmeyenler, dana eti veya tavuk etiyle tarifi uygulayabilir. Dilerseniz bu yemeği, soğana taze nane ekleyerek de yapabilirsiniz. Ancak bu kez nanenin aroması daha yoğun olduğu için taze soğanın kokusunu bastıracaktır. Sunumda daha renkli görünmesi bakımından domates ekledik, ancak tarifi uygulamak isteyenler, domates kullanmayabilir.