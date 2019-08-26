Girit Kabağında Deniz Mahsullü Pilav Tarifi

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra kenaraalın. Tereyağı ve zeytinyağını küçük boy kapaklı bir fırın kabına alıp, üzerine rendelenmiş domates, defne yaprağı, tuz ilave edin. Pirinç ekleyip harmanlayın ve kapağını kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif suyunu çekene dek pişirin. Karides ve midyeleri ilave edip karıştırın. Üzeri kapalı olarak fırına verin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2-4 dakika daha pişirin. Ayrı bir yerde kabakların içlerini oyup, üzerlerinden biraz boşluk kalacak şekilde pilavı içlerine pay edin. Kapaklı bir fırın kabının içine yerleştirip, kabakların yarısına kadar su koyun ve biraz tuz serpin. Daha sonra kapağını kapatarak önceden ısıtılmış 170 derece fırında kabaklar yumuşayana dek pişirin