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Sofra / Pilavlar / Girit Kabağında Deniz Mahsullü Pilav Tarifi

Girit Kabağında Deniz Mahsullü Pilav Tarifi

Öğlen ya da akşam öğünlerinde sebze yemeklerine destekçi olan, yeri geldiğinde farklı malzemelerle birleşip başlı başına ana öğün mertebesine yükselebilen pilav ve makarnaları fırında pişirerek farklı tatlar yakalayanlar için girit kabağında deniz mahsullü pilav tarifi
Girit Kabağında Deniz Mahsullü Pilav Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı baldo pirinç



6 adet Girit kabağı



1 su bardağı kabuksuz karides



1 çay bardağı iç midye



1 tatlı kaşığı tereyağı



4 çorba kaşığı zeytinyağı



2 adet domates



1 adet defne yaprağı



1 çay kaşığı kaya tuzu


YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra kenaraalın. Tereyağı ve zeytinyağını küçük boy kapaklı bir fırın kabına alıp, üzerine rendelenmiş domates, defne yaprağı, tuz ilave edin. Pirinç ekleyip harmanlayın ve kapağını kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif suyunu çekene dek pişirin. Karides ve midyeleri ilave edip karıştırın. Üzeri kapalı olarak fırına verin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2-4 dakika daha pişirin. Ayrı bir yerde kabakların içlerini oyup, üzerlerinden biraz boşluk kalacak şekilde pilavı içlerine pay edin. Kapaklı bir fırın kabının içine yerleştirip, kabakların yarısına kadar su koyun ve biraz tuz serpin. Daha sonra kapağını kapatarak önceden ısıtılmış 170 derece fırında kabaklar yumuşayana dek pişirin

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