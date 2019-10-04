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Hasbeli aş (müceddere) tarifi

Yöresel lezzetlerin en sevilen tariflerinden olan hasbeli aşı mutlaka denemelisiniz! İşte tadı damağınızda kalacak hasbeli aş tarifi...
Hasbeli aş (müceddere) tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Doğum Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı yeşil mercimek



1 su bardağı pilavlık bulgur



1 çay bardağı firik



4 çorba kaşığı tereyağı



Yeteri kadar sıcak su, tuz


YAPILIŞI

Mercimeği 2-3 saat ıslatıp süzün ve üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Bulgur ve firiği bol su ile ayrı ayrı yıkayın. Derin bir tencerede 3 çorba kaşığı tereyağını eritin ve bulgur ile firiği 1-2 dakika kavurun. Haşlanmış mercimeği suyuyla birlikte ekleyin ve kısık ateşte kendi suyunda pişmeye bırakın (suyu az gelirse biraz ilave edin). Tuzunu ayarlayın. Ayrı bir tavada kalan 1 çorba kaşığı tereyağını eritin ve pilavın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.

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