Hasbeli aş (müceddere) tarifi

Mercimeği 2-3 saat ıslatıp süzün ve üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Bulgur ve firiği bol su ile ayrı ayrı yıkayın. Derin bir tencerede 3 çorba kaşığı tereyağını eritin ve bulgur ile firiği 1-2 dakika kavurun. Haşlanmış mercimeği suyuyla birlikte ekleyin ve kısık ateşte kendi suyunda pişmeye bırakın (suyu az gelirse biraz ilave edin). Tuzunu ayarlayın. Ayrı bir tavada kalan 1 çorba kaşığı tereyağını eritin ve pilavın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.